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«Манчестер Юнайтед» запросил у «Милана» информацию по трансферу Рафаэла Леау — Скира

«Манчестер Юнайтед» запросил у «Милана» информацию по трансферу Рафаэла Леау — Скира
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Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, «Манчестер Юнайтед» запросил у итальянского «Милана» информацию по возможному трансферу футболиста.

По данным источника, Леау больше не считается ключевым игроком в планах «Милана» и может быть продан летом. Сам игрок также готов покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что переговоры по трансферу 27-летнего португальца ведут турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай». Леау, по слухам, предпочёл бы продолжить карьеру в Англии, а запрос «Милана» составляет примерно € 50-60 млн.

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