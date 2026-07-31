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«Милан» трогательно попрощался с Франко Барези, который умер в возрасте 66 лет

«Милан» трогательно попрощался с Франко Барези, который умер в возрасте 66 лет
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Футбольный клуб «Милан» трогательно попрощался со своим легендарным экс-футболистом Франко Барези, который ушёл из жизни в возрасте 66 лет после борьбы с тяжёлой болезнью.

«Объявить о потере человека, который олицетворял сердце и душу «Милана», невероятно тяжело. Но каждый в клубе и все миланцы должны отдать дань памяти Франко Барези. Мы должны быть сильными и собранными даже в этот печальный момент. Мы потеряли Франко всего через несколько месяцев после его последнего публичного появления на переполненном стадионе «Сан-Сиро», на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Это было событие мирового масштаба, которое он помог сделать незабываемым.

В память о Франко мы едины. Знаем, что он будет направлять и подталкивать нас на протяжении всего нашего пути в качестве «россонери». Навсегда. Потому что Барези — навсегда», — написала пресс-служба миланского клуба.

Напомним, Франко всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и один триумф в Суперкубке УЕФА.

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