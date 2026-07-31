Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 31 июля

Сегодня, 31 июля 2026 года, стартует 2-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. На сегодня запланирована одна игра чемпионата страны. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписание игрового дня.

Расписание матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 31 июля (время — московское):

20:00. «Родина» — «Ростов».

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).