Расписание матчей 2-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

Сегодня, 31 июля 2026 года, стартует 2-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время — московское):

31 июля (пятница):

20:00. «Родина» — «Ростов».

1 августа (суббота):

14:00. «Акрон» – «Рубин»;

16:15. ЦСКА – «Крылья Советов»;

18:30. «Динамо» Махачкала – «Локомотив»;

20:45. «Балтика» – «Динамо» Москва.

2 августа (воскресенье):

16:00. «Оренбург» – «Зенит»;

18:15. «Краснодар» – «Факел»;

20:30. «Ахмат» – «Спартак».

Напомним, первое место в прошлом сезоне РПЛ занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).