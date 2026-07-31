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«Вброшу вам инсайд». Орлов сообщил, какую зарплату Даку просит у ЦСКА

«Вброшу вам инсайд». Орлов сообщил, какую зарплату Даку просит у ЦСКА
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией по поводу возможного трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский ЦСКА. По его сведениям, албанский форвард запросил у москвичей зарплату € 3 млн. Однако у армейского клуба нет финансовой возможности удовлетворить этот запрос.

«Посмотрим, на каком месте будет ЦСКА. Они сейчас ведут борьбу за Даку. Я сразу вброшу вам инсайд: € 3 млн Даку просит зарплату. ЦСКА пока не может найти эту зарплату. Поэтому его пока не взяли [в команду]. Но им центральный нападающей позарез необходим», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Даку необходимую сумму отступных в € 10 млн.

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