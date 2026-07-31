«Реал» приостановил переговоры по Родри ради трансфера Диоманда — AS

Мадридский «Реал» приостановил переговоры о трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Как сообщает издание AS, задержка связана, в частности, с трансфером форварда Яна Диоманда из «РБ Лейпциг».

По данным источника, пятилетний контракт с игроком сборной Кот-д'Ивуара окончательно согласован. Приоритетом является скорейшее оформление трансфера, чтобы Диоманд смог присоединиться к работе под руководством главного тренера Жозе Моуринью до конца текущей недели.

Ожидалось, что сделка по Диоманду будет завершена в начале недели, но некоторые разногласия между клубами задержали оформление трансфера. Запланированные на четверг переговоры по Родри из-за этого были отложены. План «Реала» по приобретению испанца, однако, остаётся неизменным.