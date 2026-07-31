Хаби Алонсо отреагировал на информацию о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ

Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо высказался по ситуации с продажей прав долей на проведение чемпионата мира и других крупных турниров частным структурам. Ранее УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выразили бойкот грядущим реформам. Страны-члены этих организаций пригрозили бойкотом соревнований в случае утверждения нововведений.

«Футбол — для людей. Он не должен находиться в частных руках. Надеюсь, этого не произойдёт и мы сохраним игру такой же привлекательной и аутентичной, какой мы все её полюбили и любим», — приводит слова Алонсо The Touchline в социальной сети X.

Действующим победителем ЧМ является сборная Испании.