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Хаби Алонсо отреагировал на информацию о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ

Хаби Алонсо отреагировал на информацию о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ
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Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо высказался по ситуации с продажей прав долей на проведение чемпионата мира и других крупных турниров частным структурам. Ранее УЕФА и КОНКАКАФ единогласно выразили бойкот грядущим реформам. Страны-члены этих организаций пригрозили бойкотом соревнований в случае утверждения нововведений.

«Футбол — для людей. Он не должен находиться в частных руках. Надеюсь, этого не произойдёт и мы сохраним игру такой же привлекательной и аутентичной, какой мы все её полюбили и любим», — приводит слова Алонсо The Touchline в социальной сети X.

Действующим победителем ЧМ является сборная Испании.

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