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Хаби Алонсо хочет видеть в «Челси» 4-5 центральных защитников, сейчас их 10 — Sky Sports

Хаби Алонсо хочет видеть в «Челси» 4-5 центральных защитников, сейчас их 10 — Sky Sports
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет видеть в составе своей команды на сезон-2026/2027 от четырёх до пяти центральных защитников, а после трансфера француза Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас» их стало 10. Как сообщает издание Sky Sports, к уходу из клуба близки игроки обороны Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба и Аксель Дисаси.

По данным источника, «Челси» заплатил «Кристал Пэлас» за трансфер Лакруа € 60 млн, а с самим игроком был подписан контракт до лета 2032-го. Также в команде остаются центральные защитники Джош Ачимпонг, Аарон Ансельмино, Ливай Колуилл, Уэсли Фофана, Мамаду Сарр и Тосин Адарабиойо.

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