«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Франко Барези

Футбольный клуб «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью легендарного экс-футболиста «Милана» Франко Барези, который ушёл из жизни в возрасте 66 лет после борьбы с тяжёлой болезнью.

«Президент и совет директоров «Реала» глубоко скорбят о кончине Франко Барези, одной из величайших легенд «Милана», итальянского и мирового футбола. «Реал» Мадрид выражает свои соболезнования и тёплые слова его семье и близким, товарищам по команде и «Милану», клубу всей его жизни.

Карьера Франко Барези была отмечена его непоколебимой преданностью одному клубу, «Милану», а также сборной Италии. В составе «Милана» он провёл 719 матчей и выиграл три Лиги чемпионов, два Межконтинентальных кубка, три Суперкубка европейских чемпионов, шесть титулов чемпиона Италии и четыре Суперкубка Италии.

В составе сборной Италии он участвовал в трёх чемпионатах мира и стал чемпионом мира в Испании в 1982 году в незабываемом финале на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Франко Барези скончался в возрасте 66 лет. Покойся с миром», — написала пресс-служба мадридцев.