Бен Джейкобс оценил вероятность перехода Тчуамени из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

Журналист Бен Джейкобс высказался о возможном переходе полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что опорник близок к продлению контракта с мадридским клубом.

«Устная договорённость [о продлении контракта с «Реалом»] уже достигнута. Если сделка не состоится, ключевым фактором будет цена, а не его зарплата. Договориться с Тчуамени возможно, но вопрос в том, какую сумму запросит «Реал».

Теоретически, если бы дверь хоть немного приоткрылась и цена была бы подходящей, «Манчестер Юнайтед» сделал бы предложение», — приводит слова Джейкобса The United Stand в соцсети X.