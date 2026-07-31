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Хаби Алонсо охарактеризовал новичка «Челси» Максанса Лакруа

Хаби Алонсо охарактеризовал новичка «Челси» Максанса Лакруа
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о трансфере защитника Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас». До переезда в Англию футболист выступал за немецкий «Вольфсбург».

«Я знаю Максанса ещё со времён моей работы в Бундеслиге. Думаю, его прогресс и адаптация в Премьер-лиге были фантастическими — не только на поле, но и в плане личности и лидерских качеств. Он очень надёжный игрок, который придаст нам мощи в обороне.

У него есть уверенность, которая окажет большое и прямое влияние на команду. Так что это отличное приобретение как сейчас, так и в будущем. У него сильный характер, он зрелый, и он хочет побеждать. У него менталитет победителя. Это мне тоже нравится», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

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