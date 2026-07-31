Бубнов ответил, какой матч 2-го тура РПЛ будет самым интересным

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какой матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги будет для него самым интересным.

— Самый интересный матч 2-го тура для вас и почему это «Спартак» — «Ахмат»?

— Потому что «Ахмат» сейчас хорошо выглядит. И он сразу… В первой игре на выезде не проиграл, причём в Москве. И с одним из призёров прошлого чемпионата. Они в этом сезоне посильнее, чем в прошлом. И потом… Черчесов уже знаком с командой и с трансферами хорошо поработали. И если сейчас «Спартак» прибьют… Поэтому игра такая, жёсткая будет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».