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«Это действительно умное приобретение». Экс-защитник «Челси» Кэхилл — о трансфере Лакруа

«Это действительно умное приобретение». Экс-защитник «Челси» Кэхилл — о трансфере Лакруа
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Бывший защитник «Челси» Гари Кэхилл высказался о трансфере футболиста сборной Франции Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас». По данным СМИ, лондонцы заплатили за 26-летнего игрока обороны € 60 млн.

«Он отличный игрок, и это действительно умное приобретение. Думаю, сейчас он в прекрасном возрасте, и у него есть опыт регулярной игры в Премьер-лиге. Впереди у него ещё много лет, чтобы прогрессировать и учиться. А переход в такой клуб, как «Челси», даёт возможность двигаться дальше.

Он участвовал в чемпионате мира в составе сборной Франции и заложил для себя хорошую основу. Но, опять же, как и когда я перешёл в «Челси», у тебя появляется возможность вывести свою карьеру на новый уровень», — приводит слова Кэхилла официальный сайт «Челси».

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