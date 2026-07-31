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В музее «Сантоса» установили бюст Неймара

В музее «Сантоса» установили бюст Неймара
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В клубном музее «Сантоса» был установлен бюст нападающего Неймара, который является воспитанником и легендой клуба. На церемонии открытия скульптуры присутствовал сам футболист. Фотографии с мероприятия были опубликованы в клубных соцсетях.

Фото: ФК Сантос

Напомним, Неймар вернулся в родной «Сантос» в 2025 году, его контракт действует до конца декабря текущего года. В 2026 году форвард забил восемь голов в 16 матчах за команду. Помимо «Сантоса», Неймар успел поиграть за «Барселону», «ПСЖ» и «Аль-Хиляль».

Также Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он забил 80 голов за 130 матчей на национальном уровне.

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