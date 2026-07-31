«Манчестер Сити» представил резервную форму на новый сезон — чёрно-жёлтую с пчёлами

«Манчестер Сити» и спортивный бренд Puma представили выездную форму команды на сезон-2026/2027. Презентация состоялась в рамках предсезонного тура мужской команды в Гонконге.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Чёрно-жёлтый дизайн, дополненный изображением роя рабочих пчёл, основан на одном из самых узнаваемых символов города – манчестерской пчеле. Пчела была на улицах Манчестера задолго до того, как появилась на футбольной форме – символ трудолюбия, единства и стойкости, которые определяют город.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Выездная форма сезона-2026/2027 ставит её в центр внимания, передавая шум гостевой трибуны и самобытность улиц родного города. Неважно, родились ли вы в Манчестере или просто рады быть здесь – пчела говорит, что вы один из нас.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Использование пчелы отражает сотрудничество, выходящее за рамки формы. Манчестерская пчела — охраняемый символ города, и «Манчестер Сити» и Puma тесно сотрудничали с городским советом Манчестера, чтобы обеспечить её включение в состав с должным вниманием, укрепляя общую приверженность городу, его жителям и подлинной связи между клубом и окружающими его сообществами.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Футболка Authentic изготовлена ​​из сверхлёгкой ткани, точно сотканной для неограниченной свободы движений и комфортной игры на элитном уровне. Технологии dryCELL и ThermoAdapt отводят пот и регулируют температуру по всей поверхности. Футболка Authentic изготовлена ​​как минимум на 50% из переработанных материалов», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

В новой форме «Манчестер Сити» впервые выйдет на поле в субботу, 1 августа, в матче с «Интером» в рамках предсезонного турне.