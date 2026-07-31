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Неймар отреагировал на установку своего бюста в музее «Сантоса»

Неймар отреагировал на установку своего бюста в музее «Сантоса»
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Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на то, что бразильский клуб установил его бюст в своём музее.

Фото: ФК Сантос

«Сегодня меня ждал сюрприз… Быть удостоенным такой чести от своей любимой команды – это невероятно. Быть частью истории «Сантоса» – это большая честь!

В первую очередь, я благодарю бога, свою семью и всю армию болельщиков «Сантоса», которые поддерживали меня с первых шагов в молодёжке и академии. У нас было много захватывающих и незабываемых моментов… Но были и трудные времена, и вы все были рядом.

Я – болельщик «Сантоса», который всегда на поле борется, сражается и отдаёт все силы. Я совершил бесчисленное количество ошибок и совершу ещё больше… Хотя, надеюсь, нет. Но я всегда желаю «Сантосу» всего наилучшего! Спасибо, армия болельщиков «Сантоса», за всё!» — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

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