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Ван Дейк показал совместное фото с Синнером на фоне теннисного корта

Ван Дейк показал совместное фото с Синнером на фоне теннисного корта
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Нидерландский футболист, капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. На снимке оба спортсмена запечатлены спиной на фоне грунтового теннисного корта. Где именно было сделано фото, не уточняется.

Фото: Личный архив Вирджила ван Дейка

35-летний ван Дейк является бронзовым призёром чемпионата Европы – 2024. На клубном уровне он становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионом и обладателем Кубка Англии. В июле он посетил два полуфинальных матча Уимблдона, в одном из которых Синнер одолел серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

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