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«Борнмут» договорился о трансфере защитника сборной Португалии за € 25 млн — Романо

«Борнмут» договорился о трансфере защитника сборной Португалии за € 25 млн — Романо
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Португальский центральный защитник Антониу Силва продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, 22-летний футболист переходит из португальской «Бенфики» в «Борнмут».

По данным источника, между клубами уже подписан договор. Фиксированная сумма сделки составит € 25 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Медицинский осмотр игрока перед завершением трансфера состоится в ближайшее время.

Антониу Силва является воспитанником «Бенфики». За основную команду лиссабонского клуба он выступает с лета 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».

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