Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере полузащитника молодёжной сборной России

Состав махачкалинского «Динамо» пополнил 21-летний полузащитник молодёжной сборной России Егор Смелов. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, с футболистом был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года. За новый клуб хавбек будет выступать под 52-м номером.

«Добро пожаловать в Дагестан, Егор!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте махачкалинского «Динамо».

Смелов является воспитанником санкт-петербургского футбола. В сезоне-2025/2026 на его счету 17 матчей и две результативные передачи в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России в составе «Нижнего Новгорода». За сборную России до 21 года Смелов провёл шесть игр.