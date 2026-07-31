Кривцов: мне бы больше хотелось выиграть Кубок России, а не РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о двух упущенных трофеях южного клуба по итогам прошлого сезона. «Быки» завоевали серебряные медали Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, упустив чемпионство в последних турах. Также «Краснодар» проиграл в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Обидно, что два трофея упустили [в сезоне-2025/2026]. Один бы если выиграли — было бы менее обидно. Мне бы хотелось больше Кубок России выиграть, [а не РПЛ], потому что чемпионат уже брали. Хотя в идеале, наверное, два трофея выиграть. И потом ещё Суперкубок. Было бы вообще супер», — сказал Кривцов в новом видео на YouTube-канале сборной России.