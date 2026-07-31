«Совершенно равные команды». Бубнов — о претендентах на чемпионство в РПЛ

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги за чемпионский титул будут бороться санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и московский «Спартак». Действующим чемпионом России является «Зенит».

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» будут бороться за чемпионство. Причём не «Спартак» и «Краснодар» с «Зенитом», а каждая самостоятельно будет команда бороться за чемпионство, потому что на сегодняшний день, на мой взгляд, это совершенно по классу примерно равные команды. И нет явного фаворита», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».