Спортивный юрист заявил, что УЕФА может подать в суд на ФИФА

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев высказался о ситуации между ФИФА и УЕФА. Ранее стало известно, что ФИФА хочет передать права собственности на проведение чемпионатов мира частным инвесторам. В УЕФА выступили резко против этого решения, объявив бойкот турниров ФИФА.

«Мы здесь видим, что США как обычно хотят показать, кто начальник в мире. И вот таким образом ещё получить существенное влияние на международный футбол. Но это грубо нарушает принципы не только международного футбольного права, но и принципы международного олимпийского движения в целом.

УЕФА сейчас изучает возможность блокировки возможной сделки в международных судах, апеллируя нарушением уставов как ФИФА, так и УЕФА. Принцип независимости международных спортивных организаций, принцип автономии спорта, запрет вмешательства политики — эти вопросы могут рассматриваться международным спортивным арбитражем в Лозанне, апеллируя к монопольному сговору», — сказал Алексеев в эфире «Матч ТВ».