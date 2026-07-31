«Уснул в перерыве». Коул Палмер — о том, следил ли за матчами ЧМ-2026

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос о том, следил ли он за проходившими этим летом матчами чемпионата мира — 2026. Палмер не получил вызов в сборную Англии, которая стала бронзовым призёром турнира. В матче за третье место англичане обыграли Францию — 6:4.

«Да, да. Я смотрел игру Англии с Мексикой, но уснул в перерыве», — приводит слова Палмера The Touchline в социальной сети X.

Победителем чемпионата мира — 2026 стала сборная Испании. В решающем матче турнира испанцы переиграли национальную команду Аргентины, которая выигрывала чемпионат мира — 2022, проходивший в Катаре.