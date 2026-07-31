Нидерланды определились с основным кандидатом на пост главного тренера — The Touchline

Возглавляющий молодёжную сборную Нидерландов Михаэл Рейзигер стал главным кандидатом на аналогичный пост в главной мужской сборной страны, сообщает The Touchline в социальной сети X. Ранее из национальной команды ушёл Рональд Куман, под руководством которого «оранжевые» дошли до 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Рейзигеру 53 года, в молодёжной сборной Нидерландов он работает с 2023-го. Прежде специалист трудился в «Аяксе» и ротердамской «Спарте».

Чемпионат мира — 2026 выиграла национальная команда Испании. В решающем матче турнира испанцы переиграли сборную Аргентины. Третье место заняла Англия.