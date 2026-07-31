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Колосков — о Дзюбе в «Спартаке»: жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен

Колосков — о Дзюбе в «Спартаке»: жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в московский «Спартак». Ранее главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо, отвечая на вопрос о вероятности возвращения воспитанника, заявил, что это находится в зоне ответственности спортивного директора.

— Карседо высказался о Дзюбе, что, дескать, не мне решать, а спортивному директору. То есть, прямо скажем, не нужен «Спартаку»?
— Знаешь, жалко человека обижать. Ну, конечно, не нужен. Столько сделал для российского футбола, что сейчас продолжать не в его пользу. Время ушло, — приводит слова Колоскова Rusfootball.info.

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