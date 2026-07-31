Дивеев рассказал об атмосфере в «Зените» после крупной победы в 1-м туре РПЛ

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал об атмосфере в команде после крупной победы в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0).

— Игорь, «Зенит» готовится к матчу с «Оренбургом». Во-первых, в хорошем настроении после крупной победы над «Акроном». Как эту неделю проводите в подготовке?

— Да, готовимся к «Оренбургу». Все прекрасно понимают, что хорошая игра у нас была с «Акроном». Да, в обороне где-то мы недорабатывали, можно было бы исправить некоторые моменты — мы их разобрали. А в плане результата то, что мы забили пять и могли больше, наверное, это хорошо для нас, что начали больше бить, реализовывать моменты. Готовимся к матчу с «Оренбургом», будет интересная игра, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».