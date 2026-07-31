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Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Оренбургом» в РПЛ

Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Оренбургом» в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча пройдёт в воскресенье, 2 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— «Зениту» предстоит матч с «Оренбургом». Наверное, традиционный вопрос: чего ожидаете от этой игры? И не менее традиционный вопрос про искусственное поле, на котором матч будет проходить.
— Насколько я знаю, искусственное поле поменялось, сейчас там другое покрытие. Посмотрим, насколько оно отличается от предыдущего. Были определённые особенности у предыдущего поля. Насколько сейчас будет легче, посмотрим.

«Оренбург» очень непростой соперник для нас. И в прошлом сезоне мы потеряли очки, и до этого были матчи, где мы теряли очки. Поэтому нам нужно, конечно, сделать всё для того, чтобы победить и продолжить нашу победную поступь, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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