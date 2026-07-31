«Арсенал» договорился с «Ньюкаслом» о переходе Гимарайнса за € 90 млн — L'Équipe

Лондонский «Арсенал» согласовал детали сделки по переходу полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса, сообщает L'Équipe. По информации источника, сумма сделки составит € 90 млн.

В сезоне-2025/2026 Гимарайнс принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

Ранее «Ньюкасл» покинули вингер Энтони Гордон и полузащитник Сандро Тонали. Англичанин перебрался в «Барселону», как пишут, за € 80 млн. Итальянец же стал игроком «Тоттенхэма». Его трансфер оценивается в € 108 млн.