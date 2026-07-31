Тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс», подписание контракта — в выходные — Романо

Голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Штеген будет официально представлен в качестве нового игрока «Аякса» в эти выходные. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, выезд вратаря в Нидерланды запланирован на сегодня, 31 июля. Медицинский осмотр и подписание контракта состоятся в субботу, 1 августа.

Ранее сообщалось, что переговоры по переходу тер Штегена в «Аякс» зашли в тупик и близки к срыву. По данным СМИ, между клубами возникли разногласия по поводу распределения зарплаты вратаря, а стороны демонстрировали неуступчивость в переговорах, что осложняло переход на финальных этапах.