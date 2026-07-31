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Дивеев: «Зенит» едет в Оренбург только за победой

Дивеев: «Зенит» едет в Оренбург только за победой
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом». Игра пройдёт 2 августа в Оренбурге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Насколько можно говорить, что нужно продолжать в том же духе с «Оренбургом», учитывая, что всё-таки команды разные?
— Мы все прекрасно помним, как в том сезоне мы проиграли «Оренбургу» 1:2. Для нас, наверное, будет интересная игра — мы туда едем только за победой. Плюс начало чемпионата. Всё прекрасно понимаем, как будем играть с ними. Знаем их атмосферу, знаем их поле. Поэтому будем показывать свой максимум с ними, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».

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