Дивеев: «Зенит» едет в Оренбург только за победой

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом». Игра пройдёт 2 августа в Оренбурге.

— Насколько можно говорить, что нужно продолжать в том же духе с «Оренбургом», учитывая, что всё-таки команды разные?

— Мы все прекрасно помним, как в том сезоне мы проиграли «Оренбургу» 1:2. Для нас, наверное, будет интересная игра — мы туда едем только за победой. Плюс начало чемпионата. Всё прекрасно понимаем, как будем играть с ними. Знаем их атмосферу, знаем их поле. Поэтому будем показывать свой максимум с ними, — приводит слова Дивеева официальный сайт «Зенита».