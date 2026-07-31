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Старший советник главы ФИФА подал в отставку в знак протеста против продажи прав на ЧМ

Старший советник главы ФИФА подал в отставку в знак протеста против продажи прав на ЧМ
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Старший советник главы ФИФА Джанни Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста против возможной продажи доли прав на чемпионаты мира. Об этом сообщает Sky News. По данным источника, Кордейро мотивировал своё решение тем, что вероятная сделка по продаже части прав на ЧМ нанесёт вред футболу.

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и давний болельщик я не могу оставаться в стороне, когда ФИФА рассматривает возможность продажи доли на ЧМ. Позвольте мне внести ясность: я не имел отношения к этому предложению и однозначно против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, невыгодная сделка для футбола и невыгодная сделка для долгосрочного будущего этого вида спорта», — приводит слова функционера Sky News.

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