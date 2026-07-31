Семак: Сантос и Энрике вернулись в «Зенит» с ЧМ-2026 в разном эмоциональном состоянии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что легионеры Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в расположение клуба из сборной Бразилии в разном эмоциональном состоянии. Оба игрока принимали участие в чемпионате мира 2026 года.

— Уже неделю Дуглас Сантос и Луис Энрике работают с командой. В какой они форме, как они её набирают и будут ли в заявке на матч с «Оренбургом»?

— Да, оба будут в заявке. Набирают по-разному. Например, тому же Дугласу, наверное, попроще, ввиду его эмоционального состояния, которое чуть получше после чемпионата мира. Луис ожидал от турнира другого, поэтому есть различия, но оба готовы играть, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 дошла до 1/8 финала, где уступила Норвегии (1:2). Сантос принял участие во всех пяти матчах на турнире. Энрике появился на поле лишь однажды — на 28 минут в стартовом матче группового этапа с Марокко (1:1).