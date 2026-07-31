«Реал» поставил ультиматум перед Винисиусом, «Арсенал» следит за ситуацией — Marca

Руководство мадридского «Реала» поставило перед нападающим команды Винисиусом Жуниором ультиматум по поводу продления контракта, сообщает Marca. По данным источника, бразильцу сообщили, что он либо подпишет новое соглашение, либо больше не получит предложений. В случае, если вингер откажется подписывать контракт, боссы «сливочных» могут рассмотреть вариант с его продажей.

Отмечается, что за ситуацией внимательно следит лондонский «Арсенал», который ранее проявлял интерес к игроку.

Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.