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Нападающий сборной Уругвая, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Толуку»

Нападающий сборной Уругвая, которым интересовался «Спартак», перешёл в «Толуку»
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Нападающий сборной Уругвая Федерико Виньяс стал игроком мексиканской «Толуки». О трансфере объявила пресс-служба клуба на официальном сайте. По данным СМИ, за переход форварда клубу «Леон» было заплачено € 11,7 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к Виньясу проявляет московский «Спартак». В числе претендентов на футболиста также назывались английский «Рексем» и команда из Германии.

Текущим летом Виньяс принимал участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Уругвая. 28-летний форвард вышел на поле во всех трёх матчах своей команды на групповом этапе и не отметился результативными действиями.

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