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Войцех Щенсны ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Войцех Щенсны ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Он подчеркнул, что не может ничего планировать, так как планировал завершить карьеру несколько лет назад, а в итоге продолжает играть.

«Планирую ли я завершать карьеру? Я думал об этом пару лет назад, но я всё ещё здесь, с вами, ребята. Поэтому я ничего не могу планировать. Теперь, когда в команде нет Роберта Левандовского, у меня будет больше времени, чтобы говорить по-испански с товарищами по команде», — приводит слова Щенсного Sport.es.

Действующий контракт Войцеха с «Барселоной» рассчитан до лета 2027 года.

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