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Защитник «Зенита» Дивеев высказался об «Оренбурге» перед очным матчем во 2-м туре РПЛ

Защитник «Зенита» Дивеев высказался об «Оренбурге» перед очным матчем во 2-м туре РПЛ
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался об «Оренбурге» перед предстоящим матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игра пройдёт 2 августа в Оренбурге.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В 1-м туре «Оренбург» показал, что у них ещё и характер есть: волевая победа, прекрасный гол Андрея Касаджикова. Какие впечатления у вас?
— Мы прекрасно знаем, как они играют, и прекрасно знаем, что они будут делать как в атаке, так и в обороне. Сами они, наверное, больше будут играть от обороны и выходить в контратаки. Тот же Касаджиков — быстрый парень, который будет убирать под правую и бить, как он забил прекрасный гол с «Ростовом». Знаем его сильные качества, поэтому будем перекрывать и не давать ему это делать, — цитирует Дивеева сайт «Зенита».

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