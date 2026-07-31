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«Так нельзя играть». Дивеев вспомнил последний матч «Зенита» с «Оренбургом»

«Так нельзя играть». Дивеев вспомнил последний матч «Зенита» с «Оренбургом»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил последний матч с «Оренбургом». Команды встретились в рамках прошлого сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы добыли победу со счётом 2:1. Это поражение осложнило «Зениту» борьбу за золотые медали.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— Игорь, последний выезд в Оренбург у «Зенита» прошёл неудачно. Помните ли мартовский результат и влияет ли это на настрой?
— Да, конечно, мы помним ту игру. Она была, можно сказать, ужасной, потому что забили нам нелепые голы, и мы не смогли на 90-й минуте сравнять. Так вообще нельзя играть. Понятно, мы делаем выводы из этого, когда приезжаем в гости к команде из нижней части таблицы, понимаем, как они будут на нас настраиваться. И в этот раз мы уже будем понимать, что нужно делать, и у нас будет совсем другой настрой по сравнению с мартовской игрой, — цитирует Дивеева сайт «Зенита».

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