«Так нельзя играть». Дивеев вспомнил последний матч «Зенита» с «Оренбургом»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил последний матч с «Оренбургом». Команды встретились в рамках прошлого сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы добыли победу со счётом 2:1. Это поражение осложнило «Зениту» борьбу за золотые медали.

— Игорь, последний выезд в Оренбург у «Зенита» прошёл неудачно. Помните ли мартовский результат и влияет ли это на настрой?

— Да, конечно, мы помним ту игру. Она была, можно сказать, ужасной, потому что забили нам нелепые голы, и мы не смогли на 90-й минуте сравнять. Так вообще нельзя играть. Понятно, мы делаем выводы из этого, когда приезжаем в гости к команде из нижней части таблицы, понимаем, как они будут на нас настраиваться. И в этот раз мы уже будем понимать, что нужно делать, и у нас будет совсем другой настрой по сравнению с мартовской игрой, — цитирует Дивеева сайт «Зенита».