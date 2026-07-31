Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин анонсировал возвращение в профессиональный футбол

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о выходе «Факела» в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу, а также рассказал о возможности стать частью воронежского клуба.

«Сейчас я нахожусь в родном Воронеже. Очень рад, что «Факел» вышел в РПЛ. Для города это большой праздник. Я хочу вернуться в профессиональный футбол. Уже не в роли игрока. Возможно, в скором времени я окажусь в «Факеле». В клубе сейчас работают люди, которых я хорошо знаю по игровой карьере. Они могут меня пригласить на работу», — приводит слова Шишкина Metaratings.

Роман Шишкин является воспитанником «Спартака». После завершения карьеры футболиста он занимал должность ассистента главного тренера клуба «Знамя» из Ногинска с 2021 по 2022 год.