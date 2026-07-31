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Коул Палмер раскрыл, на какой позиции будет играть при Хаби Алонсо

Коул Палмер раскрыл, на какой позиции будет играть при Хаби Алонсо
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о главном тренере команды Хаби Алонсо. Испанский специалист возглавил «синих» этим летом.

«Успел пообщаться с Хаби до того, как он приехал к нам. Он написал мне, когда я не попал в заявку сборной на чемпионат мира. Это было очень мило с его стороны. Работа под его руководством на данный момент идёт очень хорошо. Он и его штаб отлично к нам относятся, мы с удовольствием работаем вместе с ними. Хаби сказал, что видит меня на позиции «десятки», которая врывается в свободные коридоры. Чувствую себя хорошо. У меня было семь недель подготовиться к сезону, так что теперь я готов», — сказал Палмер на пресс-конференции перед товарищеским матчем с «Тоттенхэмом».

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