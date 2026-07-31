Семак раскритиковал оборону «Зенита» за матч с «Акроном», где его команда победила 5:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал своих подопечных за игру в обороне в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу (5:0).

«Мы всегда отталкиваемся от нашей игры прежде всего, а не от результата. По игре не могу сказать, что мы сыграли надёжно в обороне и заслужили тот ноль, который в итоге получили. Поэтому есть над чем работать, в чём прибавлять.

По атакующим действиям с «Акроном», на мой взгляд, сыграли хорошо, было достаточно много хороших моментов. Была своя специфика, было достаточно жарко. Посмотрим на наше качество игры с «Оренбургом», как мы будем улучшать качество игры в обороне. И будем продолжать работать над атакой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».