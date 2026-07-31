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Семак раскритиковал оборону «Зенита» за матч с «Акроном», где его команда победила 5:0

Семак раскритиковал оборону «Зенита» за матч с «Акроном», где его команда победила 5:0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал своих подопечных за игру в обороне в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу (5:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда отталкиваемся от нашей игры прежде всего, а не от результата. По игре не могу сказать, что мы сыграли надёжно в обороне и заслужили тот ноль, который в итоге получили. Поэтому есть над чем работать, в чём прибавлять.

По атакующим действиям с «Акроном», на мой взгляд, сыграли хорошо, было достаточно много хороших моментов. Была своя специфика, было достаточно жарко. Посмотрим на наше качество игры с «Оренбургом», как мы будем улучшать качество игры в обороне. И будем продолжать работать над атакой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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