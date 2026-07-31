Станислав Агкацев ответил, насколько «Краснодар» готов к сезону

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, насколько команда готова к сезону Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре «быки» обыграли «Рубин» (3:1).

– Стас, насколько команда уже готова к новому сезону?

– Наверное, ещё не до конца наиграли все сочетания. Наверное, ещё немного времени надо на то, чтобы новички влились. От матча к матчу будем набирать форму и улучшать игру, — сказал Агкацев на пресс-конференции перед матчем 2-го тура РПЛ с «Факелом».

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» по итогам прошлого сезона стал вторым. Третье место занял «Локомотив».