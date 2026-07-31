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В «Краснодаре» обозначили, кто будет капитаном после ухода Сперцяна

В «Краснодаре» обозначили, кто будет капитаном после ухода Сперцяна
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что капитаном команды будет нападающий Джон Кордоба, вице-капитаном — вратарь Станислав Агкацев. Ранее капитаном «быков» был хавбек Эдуард Сперцян, который покинул клуб и присоединился к саудовскому «Аль-Ахли».

«Капитаном команды будет Джон Кордоба, вице-капитан – Стас Агкацев, ещё два вице-капитана — это Никита Кривцов и Витор Тормена. В принципе, это всё логично. В прошлом году Стас и Джон были два вице-капитана. Сейчас Эдик [Сперцян] ушёл. Более старший его товарищ Джон Кордоба будет капитаном, Стас вице-капитаном», — сказал Мусаев на пресс-конференции перед игрой 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Факелом».

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