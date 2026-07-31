«Локомотив» объявил об уходе Марка Мампасси

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Марка Мампасси. Игрок и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

«Марк Мампасси покинул «Локомотив». Сотрудничество с защитником завершено по соглашению сторон. Благодарим Марка и желаем удачи в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба.

Мампасси перебрался в «Локомотив» из украинского «Шахтёра» в январе 2022 года. Ранее защитник отправлялся на условиях аренды в турецкий «Антальяспор», азербайджанский «Туран Товуз» и бельгийский «Кортрейк». Всего на счету игрока 21 официальный матч за железнодорожников во всех турнирах.