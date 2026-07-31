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Вратарь «Манчестер Сити» Доннарумма высказался о предстоящем матче с «Интером»

Вратарь «Манчестер Сити» Доннарумма высказался о предстоящем матче с «Интером»
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Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем товарищеском матче с миланским «Интером». Игра состоится завтра, 1 августа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я снова увижу некоторых товарищей по сборной и хороших друзей. Мы часто общаемся, поэтому вдвойне приятно играть против такой большой команды, как «Интер». Это будет первый матч нового сезона, а это всегда непросто. Мы усердно работаем, но очень хотим показать, что готовы, и хотим демонстрировать хорошую игру. Игроки «Интера» тоже хотят показать, на что способны, так что это будет великолепное зрелище для болельщиков, которые придут нас поддержать», — цитирует Доннарумму издание City Xtra.

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