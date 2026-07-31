Вратарь «Манчестер Сити» Доннарумма высказался о предстоящем матче с «Интером»

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем товарищеском матче с миланским «Интером». Игра состоится завтра, 1 августа.

«Я снова увижу некоторых товарищей по сборной и хороших друзей. Мы часто общаемся, поэтому вдвойне приятно играть против такой большой команды, как «Интер». Это будет первый матч нового сезона, а это всегда непросто. Мы усердно работаем, но очень хотим показать, что готовы, и хотим демонстрировать хорошую игру. Игроки «Интера» тоже хотят показать, на что способны, так что это будет великолепное зрелище для болельщиков, которые придут нас поддержать», — цитирует Доннарумму издание City Xtra.