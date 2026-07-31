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«Футбол — это бизнес». Орлов высказался о подборе игроков для «Зенита»

«Футбол — это бизнес». Орлов высказался о подборе игроков для «Зенита»
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о принципах подбора игроков для «Зенита» и любого другого современного клуба, который претендует на высокие результаты.

«При всём уважении к Круговому, его не зовёт ни один европейский клуб. А собирал «Зенит» команду для Лиги чемпионов. И были футболисты у нас, которые конкурировали в Лиге чемпионов. Если помните, когда был Виллаш-Боаш мы даже группу в ЛЧ один раз выиграли! И когда в последний раз были в еврокубках, получили € 62 млн. Футбол — это бизнес. А вот с этими игроками, о которые некоторые болельщики мечтают, разве можно заработать такие деньги? Это реальная ситуация сегодняшнего дня. Хочешь зарабатывать деньги — бери лучших игроков. Не взирая на цвет кожи и язык, на котором футболист разговаривает. На сегодняшний день так существуют все футбольные клубы в мире», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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