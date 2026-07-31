Семак допустил, что «Зенит» вернёт 18-летнего Касаджикова из «Оренбурга» уже зимой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге 18-летнего вингера Андрея Касаджикова, который отметился голом и результативной передачей за 25 минут матча 1-го тура и принёс «Оренбургу» победу над «Ростовом» (2:1). Права на игрока принадлежат сине-бело-голубым.

— Касаджиков ярко себя проявил, победный гол забил, и тут сразу несколько вопросов. Что скажете вообще о его игре и ожидали ли от него такого дебюта в РПЛ?

— Конечно, такого дебюта, настолько яркого, никто не ожидал. Но то, что это игрок, на которого мы рассчитываем, естественно, было обозначено изначально — он продлил контракт с клубом. И ввиду того, что у нас на позиции левого вингера на сегодняшний день достаточное количество игроков, мы решили, что будет более правильно дать ему возможность получить больше игровой практики. И, конечно, желательно в клубе РПЛ, что мы и сделали. Очень рады за него — потрясающий гол забил! Думаю, качество его игры напрямую влияет на срок возвращения в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

— Сейчас нет ограничений по арендным игрокам против своего клуба. Можно ли ждать от него неприятности в воскресенье? И стоит ли теперь на него особое внимание обратить?

— Всегда, думаю, игроки, которые уходят или которые находятся в аренде, пытаются сыграть свою лучшую игру именно против своих клубов, чтобы доказать, что они достойны играть у нас. Поэтому, конечно, вероятность того, что он проведёт ещё одну потрясающую игру, высокая. Но наше дело — сыграть в тот футбол, который нам нужен, в который мы умеем играть. Естественно, нам нужно делать всё для победы, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».