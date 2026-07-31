«Это всё пена!» Орлов отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к Кисляку и Батракову

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи об интересе французского «Пари Сен-Жермен» к молодым российским полузащитникам — Алексею Батракову из «Локомотива» и Матвею Кисляку из ПФК ЦСКА. Орлов уверен, что эту информацию вбрасывают в СМИ агенты футболистов, чтобы поспособствовать предложению о новом контракте.

«Я всё время из Москвы вижу информацию: «ПСЖ» интересуется Кисляком, Батраковым… Ребят, ну это же всё пена, которую создают агенты! Они её создают для того, чтобы получить процент при увеличении зарплаты своего клиента. Ну это настолько всё шито белыми нитками...» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».