15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это всё пена!» Орлов отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к Кисляку и Батракову

«Это всё пена!» Орлов отреагировал на слухи об интересе «ПСЖ» к Кисляку и Батракову
Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи об интересе французского «Пари Сен-Жермен» к молодым российским полузащитникам — Алексею Батракову из «Локомотива» и Матвею Кисляку из ПФК ЦСКА. Орлов уверен, что эту информацию вбрасывают в СМИ агенты футболистов, чтобы поспособствовать предложению о новом контракте.

«Я всё время из Москвы вижу информацию: «ПСЖ» интересуется Кисляком, Батраковым… Ребят, ну это же всё пена, которую создают агенты! Они её создают для того, чтобы получить процент при увеличении зарплаты своего клиента. Ну это настолько всё шито белыми нитками...» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Вброшу вам инсайд». Орлов сообщил, какую зарплату Даку просит у ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android