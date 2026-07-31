Мусаев высказался о выборе капитана «Краснодара» после ухода Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о выборе нового капитана команды после ухода Эдуарда Сперцяна, который носил капитанскую повязку ранее.

«Для меня, честно, для нас, тренеров, это сложный выбор, потому что иногда бывает так, что в команде некого назначить, а у нас — столько футболистов для этого…

Стас, когда выходит капитаном, да, для него я знаю, это большая честь, когда он начинает игру с капитанской повязкой, он воспитанник, и для него это особые чувства, наверное, это то, о чём он мечтал, но глобально Стас, что с капитанской повязкой, что без — два года лучший вратарь России, лидер нашей команды.

В книге Анчелотти, по-моему, когда он работал в «ПСЖ», был такой случай: он хотел назначить капитаном Ибрагимовича. Но тот отказался, сказал: «Нет, пускай будет Тьяго Силва, мне не нужна повязка, чтобы быть капитаном». У нас есть группа футболистов, которым тоже не нужна повязка, чтобы быть капитаном. Выбор таков, но у нас много лидеров, уверен, что вы даже сами видите те видео, которые клуб выставляет, каждый футболист вносит свой вклад, пытается быть лидером. И это всё не просто на камеру или показное, многие футболисты, да все наши футболисты хотят добиваться максимального результата, поэтому вот в целом такая картина», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале пресс-службы «Краснодара».