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ЭСК вынесла вердикт по удалению Рожкова в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

ЭСК вынесла вердикт по удалению Рожкова в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи Артёма Чистякова об удалении игрока «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар» (1:3).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«Момент по обращению ФК «Рубин». Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра.

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

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