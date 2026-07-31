ЭСК вынесла вердикт по удалению Рожкова в матче 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным решение судьи Артёма Чистякова об удалении игрока «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Краснодар» (1:3).

«Момент по обращению ФК «Рубин». Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра.

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Рубина» Илью Рожкова после видеопросмотра. Голосование: единогласно.

Мотивировка: Илья Рожков совершает короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Данное действие наказывается удалением игрока с поля за агрессивное поведение», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.