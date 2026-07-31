Мурад Мусаев высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с воронежским «Факелом». Игра пройдёт 2 августа на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 18:15 мск.

«Рады вернуться на родной стадион. Очень ждём встречи с нашими болельщиками. Пользуясь случаем, приглашаю всех их на игру с «Факелом». Соскучились уже. Рады наконец-то стартовать. 1-й тур был очень сложный, много сил оставили в Казани, добились важной победы. Команда немножко в разном состоянии. Кто-то приехал раньше, кто-то приехал позже, много новых футболистов влилось, и поэтому для нас каждый тренировочный день очень важен для того, чтобы футболисты добавляли в сыгранности. И вообще традиционно первые матчи чемпионата для нас складывается всегда непросто. Ребята хорошо работают на каждой тренировке, максимальная самоотдача. И для нас очень важно, чтобы от игры к игре мы могли делать шаг вперёд и добиваться результата. Всегда будем стремиться делать это через игру, но будут, уверен, и такие матчи, где нужно будет показывать характер, максимальную дисциплину и просто выгрызать победы. Поэтому будем стараться быть готовыми к любому развитию событий. Повторюсь, рады вернуться домой. Наш стадион — это особое место, которое придаёт нам сил. Ради наших болельщиков, ради той атмосферы, которая здесь, мы играем, добиваемся побед, поэтому ждём с нетерпением», — сказал Мусаев на пресс-конференции.